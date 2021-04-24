Под Курском на пожаре пострадал мужчина

Огонь повредил кровлю и стены по всей площади Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В селе Краснооктябрьское Кореневского района на пожаре пострадал 50-летний мужчина. Сообщение о возгорании летней кухни поступило в Службу спасения 23 апреля в 18:02. На место ЧП выехали местные пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и электросетей

Возгорание локализовали в 18:25, ликвидировали полностью в 18:29. Огонь повредил кровлю и стены по всей площади. «Травмирован мужчина 1971 года рождения, с ожогами доставлен в Кореневскую ЦРБ», - сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

Пожар тушили 16 человек, пять единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.