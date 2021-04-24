В Курской области за сутки от коронавируса умерли четыре человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 900 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 24 апреля в Курской области от коронавируса умерли четыре человека. Тяжелая ковидная пневмония унесла жизни троих женщин – (50, 71 81 год) и 62-летнего мужчины.

«Всего зарегистрировано 36 008 (+74) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», - сообщает оперштаб.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 900 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 90 пациентов.