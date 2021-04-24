74 курянина заболели ковидом за последние сутки

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями лечатся 900 человек
Фото: Из архива "КП"
На утро 24 апреля в Курской области всего зарегистрировано 36 008 случаев заболевания коронавирусом. За сутки диагноз «ковид» поставили еще 74 пациентам.
В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями лечатся 900 человек, на искусственной вентиляции легких – 90.
За все время пандемии от тяжелой ковидной пневмонии скончались 680 человек, четверо – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +30
г. Железногорск +13
Курский +6
Большесолдатский +5
Поныровский +5
г. Обоянь +4
Глушковский +3
г. Льгов +2
Золотухинский +1
Кореневский +1
Курчатовский +1
Октябрьский +1
г. Рыльск +1
Рыльский +1.
На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привили 100 349 человек, полностью завершили вакцинацию 69 462 курян.