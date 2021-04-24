74 курянина заболели ковидом за последние сутки

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями лечатся 900 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 24 апреля в Курской области всего зарегистрировано 36 008 случаев заболевания коронавирусом. За сутки диагноз «ковид» поставили еще 74 пациентам.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями лечатся 900 человек, на искусственной вентиляции легких – 90.

За все время пандемии от тяжелой ковидной пневмонии скончались 680 человек, четверо – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +30

г. Железногорск +13

Курский +6

Большесолдатский +5

Поныровский +5

г. Обоянь +4

Глушковский +3

г. Льгов +2

Золотухинский +1

Кореневский +1

Курчатовский +1

Октябрьский +1

г. Рыльск +1

Рыльский +1.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привили 100 349 человек, полностью завершили вакцинацию 69 462 курян.