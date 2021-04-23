В Курске проверили качество сыра

Консистенция хорошего продукта должна быть эластичной, в меру упругой, а «глазки»— неравномерными и угловатыми по всей массе Фото: Светлана ВОЛКОВА

На минувшей неделе прошла контрольная закупка образцов сыра в рамках традиционного смотра качества. Один из них изготовлен в Белоруссии, остальные отечественные, в том числе три образца местного производства.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области исследовали жирнокислотный состав, провели анализ на наличие консервантов, на микробиологию, изучили упаковку и маркировку.

- Два образца не прошли лабораторные испытания и не соответствуют нормативным документам. В них обнаружен консервант – сорбиновая кислота; в молочной продукции его использование недопустимо. В одном из этих двух образцов имеется еще и несоответствие по жирнокислотному составу: животные жиры разбавлены растительными. Это фальсификат, который не может называться сыром, - отметила заведующая отделением Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области Юлия Бажинская.

Проверку не прошли:

сыр Российский, мдж 50% (ООО «Объединение молоко», Республика Татарстан, Алексеевский р-н, пгт Алексеевское) - не соответствует жирнокислотному составу (растительные масла), обнаружена сорбиновая кислота (консервант, которого не должно быть), недостоверные сведения маркировки продукта;

сыр Российский выдержанный, мдж 35%, ТМ «Карлов Двор» (ООО «Ровеньки-маслосырзавод», Россия, Воронежская обл., Рамонский р-н.