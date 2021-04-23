В Курске мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда

Полиция просит курян бытьбдительными Фото: Из архива КП.

За сутки пять жителей Курской области обратились в отделы полиции с заявлениями по факту телефонного мошенничества. Большинство преступлений совершено под предлогом отмены несанкционированной транзакции, сообщили в УМВД региона.

Также злоумышленники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, сообщают пожилым людям о положенной им выплате и предлагают указать номер своего счета для перечисления денег. Так произошло и с жительницей Курска. Пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником ведомства, и сообщил, что ей положен перерасчет пенсии на сумму 15 тысяч рублей. Пенсионерка засомневалась в правдивости происходящего, о чем и сообщила звонившему. Но тот назвал номер ее банковской карты, это притупило ее бдительность, и женщина согласилась оформить выплату. Она сообщила преступнику все коды, пришедшие в СМС-сообщениях, в результате чего позволила оформить кредит в сто тысяч рублей, который тут же был списан с ее счета на счет мошенников.

Полиция напоминает, что сотрудники государственных ведомств никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Вся необходимая информация для начисления пенсий и других выплат у них уже есть.