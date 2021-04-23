Курские спасатели предупредили о сильном дожде с мокрым снегом

Температура по области ночью 1-6 градусов тепла, днем 5-10 градусов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 23 апреля и в течение суток в Курской области будет облачно. Ночью пройдут сильные дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом.

Ветер западный, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью 1-6 градусов тепла, днем 5-10 градусов.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».