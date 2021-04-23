В Курской области за сутки от ковида умерли шесть человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 954 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от осложнений, вызванной тяжелой ковидной пневмонией, скончались шестеро курян. Это мужчины - 52 и 63 года, и женщины - 70, 74, 74, 81 год.

На утро 23 апреля в Курской области всего зарегистрировано 35 934 подтвержденных случаев заболевания ковидом. За последние сутки коронавирус подтвердился у 75 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 954 человека, на искусственной вентиляции легких находятся 95 курян.