В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 954 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 23 апреля в Курской области всего зарегистрировано 35 934 случая заболевания ковидом. За последние сутки коронавирус подтвердился у 75 курян.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 954 человека, на искусственной вентиляции легких – 95 (10 – инвазивная, 85 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 676 (+6; мужчины 52 и 63 года, женщины 70, 74, 74, 81 год) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +19, г. Железногорск +17, Поныровский +13, Октябрьский +8, Беловский +6, Золотухинский +4, Медвенский +3, Обоянский +2, Курский +1, г. Обоянь +1, Пристенский +1.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 98 695 человек (83% от поставок вакцины), полностью завершили вакцинацию – 67 007 (68%).