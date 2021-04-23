24 апреля курян приглашают на субботник

Первый общегородской субботник прошел в Курске 10 апреля Фото: Яна ШЕЛЕСТ

День 24 апреля 2021 года объявлен Всероссийским субботником. Присоединиться к нему могут все желающие и вместе привести в порядок дворы и улицы, скверы и парки.

Также в Курске в этот день в 11.00 будет стартует проект «Чистые игры». Принять участие в нем можно, пройдя по ссылке- https://vk.com/cleangames46. Проект представляет собой Всероссийские экологические соревнования по уборке и сортировке мусора.

Первый общегородской субботник прошел в Курске 10 апреля. В уборке города приняли участие управляющие компании, окружные администрации, различные предприятия и организации.