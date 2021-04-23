Под Курском нашли ржавый артснаряд

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

22 апреля в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны в селе Игишево Поныровского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона: в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.