Под Курском нашли ржавый артснаряд

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Происшествия23 апреля 2021 9:42

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Яна ШЕЛЕСТ
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Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 мм

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 мм

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

22 апреля в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны в селе Игишево Поныровского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона: в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ЧП