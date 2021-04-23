Спартакиады будут проходить на протяжении трех месяцев Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске стартовали городские спартакиады. Каждая проводится по 15 видам дисциплин: выполнение нормативов ГТО, стритбол, силовое многоборье, плавание, бадминтон, настольный теннис, пляжный волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, стрельба из пневматической винтовки, мини-гольф, шахматы, шашки, компьютерный спорт, тэг-регби.

Победителей определяют отдельно по каждой дисциплине. Это позволяет командам выбирать соревнования, в которых они примут участие. Спартакиады будут проходить на протяжении трех месяцев.

22 апреля на Боевке прошли две спартакиады - среди коллективов учащейся молодежи и коллективов трудящейся молодежи. Приветствуя участников соревнований, глава города Виктор Карамышев отметил, что спорт – залог здоровья.

- Уверен, что спартакиады станут настоящим праздником спорта. Как сказал один из классиков: «Куряне там не первые, куда еще не дошли». Поэтому дух состязательности, стремление к победе у нас в крови. И ребята продемонстрируют это на спортплощадках. Желаю всем спортивного азарта и ярких впечатлений, - подчеркнул глава города.