Под Курском нашли мину

Мину вывезли для уничтожения
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
22 апреля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в селе Белое Обоянского района Курской области, сообщили в службе спасения.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружена минометная мина 120 мм. Ее вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.