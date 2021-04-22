Курской школе присвоили имя Почетного гражданина города

Летом 1941 года Михаил Овяснников ушел на фронт
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Школа №58 теперь будет носить имя Почетного гражданина Курска, генерал-майора Михаила Васильевича Овсянникова, сообщили в мэрии.
Генерал-майор, Почетный гражданин Курска Михаил Васильевич Овсянников хорошо известен нескольким поколениям курян, благодаря своей активной общественной деятельности, много лет возглавлял ветеранскую организацию Курской области.
Уроженец Тверской области Михаил Овсянников с юных лет мечтал стать профессиональным военным, поступил в Московское военное училище, а летом 1941 года, когда началась война ушел на фронт.
Боевое крещение Михаил Васильевич принял в октябре 1941-го под Рязанью, позднее были тяжелое ранение и контузия.