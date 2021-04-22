76 курян заболели коронавирусом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 960 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 22 апреля в Курской области всего зарегистрировано 35 859 (+76) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 960 человек, на ИВЛ – 92 (7 – инвазивная, 85 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 670 (+2; женщины 51, 64 года) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +44

г. Железногорск +16

г. Льгов +3

Мантуровский +2

г. Щигры +2

Железногорский +2

Глушковский +1

Кореневский +1

Курский +1

Курчатовский +1

Льговский +1

г. Рыльск +1

Советский +1.