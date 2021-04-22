76 курян заболели коронавирусом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 960 человек
Фото: Из архива "КП"
На утро 22 апреля в Курской области всего зарегистрировано 35 859 (+76) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 960 человек, на ИВЛ – 92 (7 – инвазивная, 85 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 670 (+2; женщины 51, 64 года) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +44
г. Железногорск +16
г. Льгов +3
Мантуровский +2
г. Щигры +2
Железногорский +2
Глушковский +1
Кореневский +1
Курский +1
Курчатовский +1
Льговский +1
г. Рыльск +1
Советский +1.