Курские таможенники задержали гражданку Украины с нишевым парфюмом

Эксперт оценил товар на сумму более 2 миллионов 608 тысяч рублей

Осенью прошлого года в автомобильном пункте пропуска Суджа курские таможенники осматривали грузовой микроавтобус, следовавший на Украину. Аппаратура зафиксировала подозрительную зону в багажнике авто.

В ходе последовавшего досмотра сотрудники таможни обнаружили в машине 247 флаконов в упаковке парфюмерной воды и более 20 единиц косметической продукции, произведенной в Швеции и Франции.

Хозяйка пояснила, что товар производства известной шведской фирмы она приобрела в Москве и везла для перепродажи на Украину. Товарную партию не декларировала, так как думала, что в этом нет необходимости.

Таможенники посчитали иначе. Исходя из количества парфюма и его предназначения, указанная парфюмерная и косметическая продукция не подпадала под категорию товаров для личного пользования и подлежала обязательному письменному декларированию.

Товар изъяли, по факту недекларирования по установленной форме возбудили дело об административном правонарушении. Эксперт оценил товар на сумму более 2 миллионов 608 тысяч рублей.

Решение по делу вынесет суд. Нарушительнице таможенного законодательства грозит наказание в виде штрафа в размере от ½ стоимости товара или конфискация.