В Курской области работают 39 пунктов вакцинации

Всего в Курскую область поступило 119 167 доз вакцины «Спутник V» Фото: Из архива "КП"

В Курской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Работают 39 пунктов в поликлиниках региона, организованы 102 мобильные бригады.

В торговых центрах можно привиться без предварительной записи. В «МегаГРИННе» вакцинацию прошел 991 человек, в Central Park – 586. Планируется открыть пункт в одном из торговых центров города.

В районах стараются сделать вакцинацию для граждан максимально доступной. Во Льгове открыли прививочный пункт в торговом центре «Снежинка», в поселке Кшенском - в кинотеатре «Восток». Пункты работают по субботам с 9:00 до 13:00.

Маломобильных граждан прививают на дому по предварительной договоренности.

Всего в Курскую область поступило 119 167 доз вакцины «Спутник V». Первым ее компонентом привили 95 617 человек, полностью завершили вакцинацию 63 335 человек. Из числа маломобильных привито 2 022 человека.