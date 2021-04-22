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Недвижимость22 апреля 2021 10:56

В Курске продолжают латать дорожные ямы

Работы ведутся на нескольких улицах
Яна ШЕЛЕСТ
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Работы ведутся на нескольких улицах

Работы ведутся на нескольких улицах

22 апреля дорожные рабочие продолжают ремонт на улицах Косухина и Орловской. Также приступят к укладке асфальта на улице Широкой.

В порядок планируют привести улицы Радищева, Блинова, Карла Маркса, а также переулок Блинова.

Один из самых значимых объектов в 2021 году – участок улицы Бойцов 9-й дивизии. Здесь реконструкция ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть от улицы Звездной до 50 лет Октября расширят до четырех полос.

Строительство и ремонт