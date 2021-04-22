Советник губернатора Курской области Анна Гладилина стала чемпионкой России

Тренирует наших спортсменов Юрий Толмачев

В Уфе проходит чемпионат России по фехтованию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наш регион в столице Башкортостана представляют 4 спортсмена.

Лучший результат в первый день соревнований показала советник губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анна Гладилина. В фехтовании на шпагах она завоевала две медали: в категории «С» - золото, в категории «Б» на рапирах - бронзу.

«У меня были очень сильные соперники. Я впервые завоевала золото чемпионата России. К этому шла долго, конечно, довольна результатом», - сказала Анна Гладилина.

На соревнованиях по шпаге курянин Константин Гридин занял третье место среди рапиристов, выиграл бронзу и Александр Курицкий.

Тренирует наших спортсменов Юрий Толмачев.

В чемпионате России принимают участие 78 спортсменов из 13 субъектов России: Вологодской, Калининградской, Курской, Московской, Новосибирской, Омской и Ростовской областей, Республик Северная Осетия - Алания и Башкортостан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также городов Санкт-Петербурга и Москвы.