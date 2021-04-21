Проекты рассчитаны до 2035 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утверждена программа развития транспортной инфраструктуры Курской области, сообщили в администрации региона. Ее разработал московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта, сообщили в администрации региона.

Проекты рассчитаны до 2035 года и включают в себя мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту дорожных объектов, а также устройству четырех транспортно-пересадочных узлов, строительству троллейбусных линий от улицы Дзержинского до улицы Дружбы, а также в микрорайоне Северный.

- Отдельное внимание уделено развитию велосипедного движения. В Курске планируется оборудовать более 58 км велодорожек, 21 велопарковку и подземный пешеходный переход на улицах Перекальского и Дзержинского, - рассказали в Доме Советов. - Планируется также строительство тротуаров, парковок, благоустройство остановочных комплексов и установка уличного освещения на территории агломерации.

Реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры пройдет в три этапа. Подробно с перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Курской области.