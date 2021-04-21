В Курске пройдет фестиваль камерной музыки

Мероприятие пройдет 24 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 Апреля в 11:00 в большом зале детской школы искусств №5 им. Д.Д. Шостаковича состоится XXVIII Городской открытый фестиваль камерной музыки "Волшебные струны".

«Волшебные струны» проводятся ежегодно с 1993 года. За почти три десятка лет фестиваль воспитал не одно поколение юных музыкантов. Благодаря фестивалю охраняются и развиваются традиции одного из важнейших направлений музыкального воспитания детей и молодежи – ансамблевого музицирования.

В музыкальном марафоне принимают участие ансамбли скрипачей, виолончелистов, камерные оркестры. Слушатели вместе с юными артистами совершат путешествие в разные страны и эпохи.