Курянку отправили в колонию на 12 лет за убийство маленькой дочери

В СК рассказали, что женщина задушила ребенка Фото: из открытых источников

Суд вынес приговор 27-летней жительнице Курска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщили в СК.

- У женщины, убежденной в наличии у своей малолетней дочери неизлечимых заболеваний нервной системы, которые повлияют на дальнейшее ее развитие, и приведут к инвалидности, возник умысел убить ребенка, - рассказали в СК.

14 апреля 2020 года женщина перекрыла одеялом своей маленькой дочери доступ кислорода, от чего она умерла.

Суд присяжных дал женщине 12 лет исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.