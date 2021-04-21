В Курске на 50 лет Октября перекроют движение

Движение ограничат 22 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 апреля в связи со сносом аварийных деревьев на улице 50 лет Октября будет ограничено движение автотранспорта.

Так, с 10.00 до 12.00 движение будет приостановлено на участке, который расположен на улице 50 лет Октября от дома № 4к2 (бывший магазин «Колос») до перекрестка с улицей Дзержинского.

Движение автотранспорта, в том числе общественного будет организовано от перекрестка улицы 50 лет Октября с улицей Суворовская, по 2-му Суворовскому переулку, улице Беговой, площади Дзержинского, улице Энгельса до съезда на трамвайных путях в сторону улицы Дзержинского.