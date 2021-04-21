Курянам предлагают принять участие в проекте «Моя семья возрождала Курск»

Курянам предлагают восстановить послевоенные события Фото: Светлана ВОЛКОВА

К 76-й годовщине со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками Управление молодежной политики, физкультуры и спорта предлагает стать участниками молодежного проекта «Моя семья возрождала Курск».

Для участия нужно опубликовать фото родственника и текст - что именно сделал член вашей семьи в период восстановления города Курска. Обязательно добавьте хештег #КурскПослевоенный.

К 9 мая 2021 года будет сформирована галерея из портретов и фото объектов, которые были восстановлены после освобождения Курска.