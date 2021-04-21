Под Курском посадят шесть гектаров деревьев

По вопросам участия в акции можно обратиться в региональный комитет природных ресурсов Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 апреля состоится высадка деревьев в деревне Кукуевке Курского района. Мероприятие пройдет в рамках акции «Сад памяти». Сбор участников запланирован на 10:00. Площадь посадки составит около шести гектаров, сообщили в Доме Советов.

Всего в Курской области в рамках акции планируют высадить порядка 35 тысяч сеянцев и саженцев различных пород деревьев. Для этих целей выделено 33 участка общей площадью 15 гектар.

По вопросам участия в акции можно обратиться в региональный комитет природных ресурсов по номеру телефона +7 (4712) 53-79-88 (доб. 478). Найти площадки также можно на интерактивной карте акции https://садпамяти2021.рф/map