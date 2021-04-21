Курская школьница стала призером Всероссийской олимпиады

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Десятиклассница из Курска стала призером Всероссийской олимпиады, сообщили в администрации региона.

Анастасия Герасимюк, ученица 10 класса лицея № 6 имени Михаила Булатова стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, который прошел в Уфе с 7 по 14 апреля.

Он объединил более 300 одаренных юношей и девушек 9-11 классов из 66 регионов страны.

Напомним, победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов по направлениям, соответствующим профилю олимпиады.