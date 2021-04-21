66-летняя курянка перевела аферистам 900 тысяч рублей

Деньги курянка перевела на указанные преступниками счета Фото: Яна ШЕЛЕСТ

66-летней жительнице Курска позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что на ее имя злоумышленники оформили кредит. Лжесотрудники предложили женщине аннулировать займ и перевести все сбережения на «безопасный счет».

Курянка общалась с мошенниками семь дней и в конечном итоге выполнила все требования звонивших. Женщина не поинтересовалась в банке, действительно ли на нее был оформлен кредит, чтобы проверить информацию.

Но зато обратилась в четыре банка для оформления нескольких кредитов. Деньги она перевела на указанные преступниками счета. В общей сложности она предъявила 15 чеков на сумму около 900 тысяч рублей.

В полиции потерпевшая рассказала, что участковый предупреждал ее о фактах мошенничества, а также слышала о схемах обмана из средств массовой информации, но поддалась на уговоры преступников.

В полиции по факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливают лиц, причастных к преступлению, а также их местонахождение.