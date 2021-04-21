Курских детей из группы риска привьют от ветрянки

В ближайшее время вакцину распределят по детским поликлиникам Фото: Из архива "КП"

В Курскую область поступило 4 700 доз вакцины «Варилрикс» от ветряной оспы. Привьют от ветрянки детей из группы риска. В ближайшее время вакцину распределят по детским поликлиникам.

Вакцинация проводится в первые 72 – 96 часов детям от двух до шести лет, контактировавшим с зараженным ветрянкой. Привить перед поступлением в детский сад по желанию родителей могут также детей, не болевших ветрянкой.

Прививку делают после осмотра врачом-педиатром. Она вводится в два этапа с интервалом между дозами в шесть недель.