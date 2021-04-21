За сутки ковид унес жизни пятерых курян

За все время пандемии заболели 35 783 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По состоянию на 21 апреля в Курской области от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались 668 человек. За последние сутки ковид унес жизни пятерых курян – скончались мужчины 63, 70, 70, 72 года и 64-летняя женщина.

По данным оперштаба на утро сегодняшнего дня, в Курской области коронавирус подтвердился у 77 курян. За все время пандемии заболели 35 783 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями получают лечение 975 человек, на искусственной вентиляции легких – 89.