За последние сутки коронавирус подтвердился у 77 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями получают лечение 975 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперштаба на утро 21 апреля, в Курской области коронавирус подтвердился у 77 курян. За все время пандемии заболели 35 783 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями получают лечение 975 человек, на искусственной вентиляции легких – 89.

На сегодняшний день скончались 668 (+5; мужчины 63, 70, 70, 72 года, женщина 64 года) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +28, Поныровский +16, г. Железногорск +6, г. Щигры +5, Глушковский +4, Касторенский +4, Мантуровский +3, Беловский +2, Советский +2, г. Дмитриев +1, Золотухинский +1, Конышевский +1, Курский +1, г. Льгов +1, г. Обоянь +1.

Первым компонентом вакцины от коронавирусав регионе привили 95 617 человек (80% от поставок вакцины), полностью завершили вакцинацию – 63 335 человека (66%).