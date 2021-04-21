За последние сутки коронавирус подтвердился у 77 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями получают лечение 975 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперштаба на утро 21 апреля, в Курской области коронавирус подтвердился у 77 курян. За все время пандемии заболели 35 783 человек.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями получают лечение 975 человек, на искусственной вентиляции легких – 89.
На сегодняшний день скончались 668 (+5; мужчины 63, 70, 70, 72 года, женщина 64 года) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +28, Поныровский +16, г. Железногорск +6, г. Щигры +5, Глушковский +4, Касторенский +4, Мантуровский +3, Беловский +2, Советский +2, г. Дмитриев +1, Золотухинский +1, Конышевский +1, Курский +1, г. Льгов +1, г. Обоянь +1.
Первым компонентом вакцины от коронавирусав регионе привили 95 617 человек (80% от поставок вакцины), полностью завершили вакцинацию – 63 335 человека (66%).