В Курске продолжают бороться с незаконной рекламой

Отключение от системы возможно только после того, как незаконную рекламу уберут с объектов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Летом прошлого года в Курске организовали работу системы автоинформирования абонентов о нарушении ими Правил благоустройства областного центра. В первом квартале 2021 года к системе подключили 93 абонента.

— Система автоинформирования звонит рекламодателям по указанным в объявлениях телефонам и сообщает о незаконности расклейки, - рассказали в комитете архитектуры и градостроительства.

Отключение от системы возможно только после того, как незаконную рекламу уберут с объектов, которые не предназначены для расклейки рекламных объявлений. 21 абонента уже отключили.