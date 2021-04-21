В Понырях под Курском нашли артиллерийский снаряд

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 76 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

21 апреля в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поселке Поныри на улице Октябрьской. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Еще два артснаряда военных времен были обнаружены 20 апреля в поселке Горшечном Горшеченского района.

ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.