В Курской области возобновили подачу тепла в соцобъекты

При необходимости граждан обеспечат электрическими обогревателями Фото: Яна ШЕЛЕСТ

16 апреля в Курской области завершился отопительный сезон. В связи с похолоданием теплоснабжение социальных объектов – детских садов, школ, больниц возобновили.

В Государственной жилищной инспекции Курской области работает телефон горячей линии 74-70-42, по которому можно звонить при возникновении различных вопросов, связанных в том числе и с окончанием отопительного сезона.

Информацию передадут в органы местного самоуправления. При необходимости граждан обеспечат электрическими обогревателями.