В Курской области благоустроят 683 объекта

В Регионе сформировали единую программу по созданию комфортных условий для проживания граждан Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области сформировали единую программу по созданию комфортных условий для проживания граждан. В нее включили 683 объекта - дворы, парки, скверы, дороги, сельские поселения. Специалисты отремонтируют фасады зданий, проведут озеленение, уберут свалки и проведут очистку рек. На эти цели направят более 3,6 млрд рублей.

На территории 73 муниципалитетов в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды в Курской области» благоустроят 82 общественных и 100 дворовых территорий. В Курчатове, Железногорске, Льгове, Щиграх благоустроят четыре объекта. В этом году 60 фасадов многоквартирных домов приведут в соответствие с требованиями дизайн-кода.

В рамках проекта «Народный бюджет» на территории муниципальных образований будет проведут 196 мероприятий – установят детские и спортивные площадки, отремонтируют фасады зданий и сооружений, дороги и другие объекты.

Началась работа по восстановлению, благоустройству, ремонту воинских захоронений в рамках федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». Сейчас составляют сметную документацию, после чего выберут подрядные организации.

В регионе планируют удвоить объем ремонта тепловых сетей. В 2021 году «Квадра» планирует заменить 27,52 км труб.