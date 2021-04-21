На Орловской, Радищева, Блинова и Димитрова дорожники начнут укладывать асфальт

В Курске продолжается ремонт дорог. 21 апреля начинаются подготовительные работы к ямочному ремонту на улице Косухина. Рабочие отремонтирует покрытие на проезде к школе № 59.

На Орловской, Радищева, Блинова и Димитрова дорожники начнут укладывать асфальт.

Один из самых значимых объектов в 2021 году – участок улицы Бойцов 9-й дивизии. Здесь реконструкция ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть от улицы Звездной до 50 лет Октября расширят до четырех полос.