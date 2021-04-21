Под Курском обнаружили два артснаряда

Саперы изъяли два артиллерийских снаряда калибром 76 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

20 апреля в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Горшечном Горшеченского района. На место ЧП выехали спасатели, группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли два артиллерийских снаряда калибром 76 мм. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.