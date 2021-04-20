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Общество20 апреля 2021 17:17

В Курской области пройдет День бесплатной юрпомощи

Консультации бесплатно можно будет получить 23 апреля
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Обращаться можно в Курске и в Железногорске

Обращаться можно в Курске и в Железногорске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 апреля с 11:00 до 16:00 в Железногорске (ул. Октябрьская, 40) и Курске (ул. Радищева, 29, оф. 123) состоится прием граждан по правовым вопросам.

- Консультации проведут специалисты Центра бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России, адвокаты, нотариусы, а также сотрудники Госавтоинспекции, миграционной службы, подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела УМВД России по Курской области, - рассказали в администрации региона.

Консультация возможна без предварительной записи.