В Курской области пройдет День бесплатной юрпомощи

Обращаться можно в Курске и в Железногорске Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 апреля с 11:00 до 16:00 в Железногорске (ул. Октябрьская, 40) и Курске (ул. Радищева, 29, оф. 123) состоится прием граждан по правовым вопросам.

- Консультации проведут специалисты Центра бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России, адвокаты, нотариусы, а также сотрудники Госавтоинспекции, миграционной службы, подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела УМВД России по Курской области, - рассказали в администрации региона.

Консультация возможна без предварительной записи.