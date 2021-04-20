Больше всего новых ковид-больных зарегистрировано в Курске, Обояни и в двух районах области

Курск по-прежнему лидирует в регионе по числу больных ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший прирост заболевших ковид за посление сутки зарегистрирован в Курске - 38 случаев, Беловском и Железногорском районе - по пять и в Обояни - также пять.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1012 человек, на ИВЛ – 94 (9 – инвазивная, 85 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 20 апреля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 35 706 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 76 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 663 курян.

В том числе за последние сутки - шесть человек - мужчины 59, 63, 67, 74, 80 лет, женщина 70 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.