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Происшествия20 апреля 2021 9:59

Под Курском в ДТП попал школьный автобус

ПАЗик вез детей на занятия
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Авария произошла около восьми утра

Авария произошла около восьми утра

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 20 апреля в девятом часу утра. Сообщение о ДТП поступило в ГИБДД в 08.15. утра, сообщили в УМВД.

- По предварительной информации автобус ехал со стороны деревни Александровка. Выезжая на автодорогу Курск - Иванино в сторону поселка Селиховы Дворы, не пропустил автомобиль Приора, - рассказали в УМВД региона.

В автобусе был один учитель и четверо учеников. Они не пострадали. Водителя легковушки зажало в авто от столкновения с автобусом. Спасателям пришлось его деблокировать. Мужчина жив.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины аварии выясняют.

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