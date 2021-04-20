Под Курском в ДТП попал школьный автобус

Авария произошла около восьми утра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 20 апреля в девятом часу утра. Сообщение о ДТП поступило в ГИБДД в 08.15. утра, сообщили в УМВД.

- По предварительной информации автобус ехал со стороны деревни Александровка. Выезжая на автодорогу Курск - Иванино в сторону поселка Селиховы Дворы, не пропустил автомобиль Приора, - рассказали в УМВД региона.

В автобусе был один учитель и четверо учеников. Они не пострадали. Водителя легковушки зажало в авто от столкновения с автобусом. Спасателям пришлось его деблокировать. Мужчина жив.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины аварии выясняют.