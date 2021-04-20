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Происшествия20 апреля 2021 9:35

В Курске разрушили объект культурного наследия

В обладминистрации заявили, что вина лежит на собственнике здания
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Региональные власти прокомментировали ситуацию со сносном ворот на улице Белинского

Региональные власти прокомментировали ситуацию со сносном ворот на улице Белинского

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с тем, что владелец здания по улице Белинского, 23 в Курске снес ворота, являющиеся частью ансамбля усадьбы потомственного почетного гражданина Г.И. Лаврова, региональный комитет по охране объектов культурного наследия подал заявления в областную прокуратуру и УМВД России по Курской области о привлечении хозяина к ответственности в рамках закона. Собственником является Алексей Пикалов, сообщили в администрации региона.

- В марте этого года «Ансамбль усадьбы потомственного почетного гражданина Г.И. Лаврова, 2-я половина ХIX в., конец ХIX – начало ХX вв., 1910 гг.» был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

15 апреля в соцсетях появилось сообщение о сносе этого здания. Председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял выехала на место. На момент ее прибытия ворота уже были снесены, подрядчик убирал строительный мусор, - пояснили в Доме Советов.

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