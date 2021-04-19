В Курске из-за пала сухой травы произошел пожар

Жечь сухостой в регионе запрещено Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прошедшие выходные дни наблюдалось значительное снижение количества возгораний сухой травы и мусора, сообщили в МЧС.

Таких пожаров в Курске произошло три. Однако пожарная обстановка по-прежнему остается сложной. Ведь даже один пожар может привести к значительным материальным потерям и гибели людей.

Так, 18 апреля днем в дежурную смену ЕДДС поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе улицы Черняховского. Площадь горения составила почти гектар, существовала угроза распространения огня на частный сектор. Пожар потушили.

Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС совместно с пожарными инспекторами продолжают рейды по частному сектору и садовым товариществам. За выходные дни инспекторы составили один протокол за нарушение требований пожарной безопасности.