Два курских ковид-стационара перепрофилируют

Ковид-стационары перейдут к плановой работе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стационар для приема больных с COVID-19 в Тимской ЦРБ и отделение терапии в больнице №4 Курска прекратили прием пациентов. В ближайшее времяпосле проведения противоэпидемиологических мероприятий они возобновят плановую деятельность, сообщили в администрации региона.

Тимская ЦРБ с пациентами с коронавирусом начала работать в декабре прошлого года. За это время в стационаре вылечили около 500 человек. Теперь здесь откроют отделения терапии и хирургии, начнут оказывать паллиативную помощь жителям Черемисиновского, Щигровского, Мантуровского и Тимского районов.

Терапевтическое отделение городской больницы №4 перепрофилировали в марте 2020 года. По выздоровлению от коронавируса здесь выписали за все время полторы тысячи пациентов. Вскоре вновь начнет работать отделение терапии, а также отделение неврологии на 30 мест