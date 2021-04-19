Курян приглашают на пешеходные экскурсии-квесты

Центр предлагает экскурсии различной тематики Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр историко-культурного наследия Курска приглашает на пешеходные экскурсии-квесты.

Квест "По следам истории" - маршрут проходит по исторической части города. Команда сможет проверить свои силы в поиске зашифрованных исторических объектов и выполнении заданий.

Квест «Военная тайна» поможет познакомиться с военной историей. Участникам предложат пройти по улице Ленина от Красной площади до площади Перекальского и «разгадать» военную тайну главной улицы. Нужно будет выполнить и специальное задание - нанести на карту улицы Ленина все мемориальные объекты, расположенные на ней.

Квест по улицам Ленина, Горького, Радищева "Шаги".

Улицы Московская, Сергиевская, Флоровская были проложены по плану Генеральной застройки Курска 1782 года. Поиск зашифрованных объектов квеста познакомит участников с событиями прошлого.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 70-20-68 (пн-пт, с 9-00 до 18-00)