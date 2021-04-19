В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1026 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1026 человек, на ИВЛ – 104 (11 – инвазивная, 93 – неинвазивная).

С начала пандемии от ковид скончались 657 курян. В том числе трое - за последние сутки - мужчины 54, 70 лет, женщина 69 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперштаба на 8:30 19 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 35 630 (+77) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.