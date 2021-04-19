В Курске прошли рейды по незаконным парковкам

Проверки прошли в Сеймском округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сеймском округе Курска прошли рейды по незаконной парковке.

Сотрудники администрации Сеймского округа областного центра за неделю провели 13 рейдов по несанкционированной парковке автомобилей на газонах.

- В их поле зрения попали улицы Сумская, Дейнеки, Широкая, Промышленный переулок, Юности, Менделеева, Литовская, Резиновая, Черняховского и Харьковская, - рассказали в мэрии Курска.

По результатам рейдов в полицию направлены запросы для установления собственников 52 автомашин, чтобы привлечь их к административной ответственности.

Десять автовладельцев получат уведомления и должны явиться в администрацию Сеймского округа для составления протокола.