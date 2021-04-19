Под Курском в доме сгорела мансарда

Пожар произошел вечером Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 17:13 18 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Пионерская в Судже.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №42, Суджанского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

По прибытии в 17:18 пожарные приступили к ликвидации загорания. Огонь удалось потушить в 17:28, сообщили в МЧС.

В результате пожара в жилом доме размером 14х6 метров, огнем уничтожена мансарда по всей площади. Пострадавших нет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.