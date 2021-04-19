В Курской области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону

Регион примет спортсменов из других регионов Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 и 25 апреля в Курчатове пройдут первый этап Кубка России и Всероссийские соревнования по триатлону-спринт. Состоится и Первенство Курской области для спортсменов-любителей. Открытие российских соревнований – 24 апреля в 8:50, областных – 25 апреля в 12:30.

- Отличительная особенность соревнований в том, что вода в водохранилище Курчатова имеет довольно высокую температуру по сравнению с другими водоемами. Вчера делали замеры – термометры показали +19° градусов. Такие условия комфортны для спортсменов, если учесть, что погода пока еще прохладная, – отметил заместитель председатели комитета по физической культуре и спорту Курской области Вячеслав Харитонов.

Предварительная регистрация спортсменов на российские соревнования проводится до 21 апреля в электронном виде: ftrko46@mail.ru. Для любителей регистрация открыта до 21 апреля на сайте https://clck.ru/UMHea