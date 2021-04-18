В Курской области скончались шесть человек с коронавирусом

В Курской области скончались еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 18 апреля, умерли 79-летний мужчина и женщины 44, 50, 68, 73, 82 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных случаев выросло до 654.

Напомним, прирост инфицированных за сутки составил 78 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1014 пациентов, на ИВЛ – 105. Первую прививку от коронавируса сделал 92 921 человек, завершили вакцинацию – 60 899 курян.