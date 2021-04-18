Еще 78 жителей Курской области заразились коронавирусом

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

За минувшие сутки в Курской области заразились коронавирусом 78 человек. Всего в регионе зарегистрировано 35 553 подтвержденных случаев заболевания. По данным оперштаба на 18 апреля, в больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1014 пациентов, на ИВЛ – 105 (10 – инвазивная, 95 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 654 курянина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 92 921 человек (78% от поставок вакцины), вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 60 899 (65%).