Курские пожарные 10 раз за сутки выезжали на вызовы из-за горения сухой травы

Фото: ГУ МЧС по Курской области.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 14 раз выезжали на вызовы, из них 10 сообщений касались горения сухой травы, два - мусора, один - автомобиля, один - здания. Пострадавших и погибших нет.

Наибольшую площадь горения сухой растительности зарегистрировали в Курчатовском районе (с. Быки), площадь составила один гектар. Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы составили три административных материала в отношении жителей Обоянского, Золотухинского и Курского районов за сжигание травы и мусора.

В Горшеченском районе на трассе Курск-Борисоглебск загорелся автомобиль. Ущерб и причины устанавливаются. А в Фатежском районе пожарные выезжали на тушение здания. Огонь уничтожил кровлю строения на площади 120 квадратных метров, повреждены деревянные стены на всей площади и имущество, находившиеся внутри.

Спасатели просят всех жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Если случилась беда, звоните по номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.