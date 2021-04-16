В Курской области начался пожароопасный сезон

Жечь костры в лесу запрещено Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 12 апреля официально начался пожароопасный сезон в лесах. Ежегодно в России пожарами уничтожаются сотни тысяч гектар леса. В большинстве случаев виной всему человек.

При этом, в силах каждого внести свой вклад в сохранение лесов нашей области, соблюдая простые правила пожарной безопасности

При обнаружении возгорания незамедлительно вызывайте огнеборцев:

единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112;

телефон доверия комитета природных ресурсов Курской области - 8 (4712) 53-04-25.

единая диспетчерская служба лесной охраны - 8-800-100-94-00.